Відома співачка та модель Даша Астаф'єва звинуватила колишнього футболіста збірної України Артема Мілевського у тому, що той відмовився сплатити шість порцій супу, який приготували волонтери.

Скандальну заяву виконавиця зробила в інтерв'ю YouTube-каналу ISLND TV.

Астаф'єва розповіла, що інцидент стався в одному з київських закладів, де вона займається волонтерською діяльністю – допомагає готувати їжу. За її словами, Мілевський взяв шість порцій супу для себе та друзів та відмовився за них заплатити.



Співачка зізналася, що висловила Артему свою думку щодо його вчинку. Вона наголосила, що їй соромно за таких людей, які під час війни вживають алкоголь.

Пізніше на звинувачення відреагував сам Мілевський. В Instagram ексфутболіст повідомив, що співачка збрехала з метою лову хайпа на ньому. Водночас він показав, як сам займається волонтерством.