Напрямок російському кораблю заданий художниками зі всього світу. Понад дві сотні карикатур, які надіслали до Одеси не тільки з України та Європи, а навіть з Індії, виставили у Всесвітньому клубі одеситів. І хоча зазвичай такі малюнки - чоловічий жанр, авторами майже половини робіт в цій експозиції виявилися жінки.

Виставка карикатур народилася, коли один з одеських пейзажистів у розпачі зателефонував до Олександра Федорова.

Олександр Федоров, голова оргкомітету виставки:

Он пишет город, закаты, рассветы, море. Он говорит: рука не держит кисть! Я гворю: "ну давай, нарисуй что-то на антивоенную тему".

Ідею підхопили, і за кілька тижнів з усього світу до Одеси надіслали понад дві сотні карикатур від сорока художників. Україна, Нідерланди, Польща, Швеція, Румунія, Болгарія. навіть Індія - географія вражає. Є і малюнки росіян. Настрій експозиції сформувала війна.

Григорій Барац, директор Всесвітнього клубу одеситів:

Нашим карикатуристам, особенно одесским, свойственен юмор легкий. Выше пояса, скажем. А в данном случае - это не карикатура, а социально-политический плакат.

Зазвичай на сто карикатур, лише одна-дві створені жінками. Ця експозиція - унікальна. Сорок відсотків робіт - жіночі. А наймолодшою учасницею стала дев'ятирічна харків'янка Олеся Єгорова. Звісно, лозунгом виставки обрали вислів щодо напрямку руху російського корабля. Художник Віктор Живаго використав його, щоб переосмислити класичну романтичну історію.

Віктор Живаго, голова Асоціації одеських карикатуристів:

Ассоль обычно ждет алые паруса. Наша Ассоль эти паруса алые российские совсем не ждет, а наоборот. И, вот, после того, что я нарисовал эту карикатуру, где-то недели через две был разбит крейсер "Москва". Так что она - как пророческая получилась.

Став корабель і лейтмотивом карикатур, які на виставку привезли просто з-під обстрілів, з Миколаєва.

Людмила Чичкалюк, співорганізатор виставки:

Той славетний корабель. Якому заказали напрямок, він був збудований в Миколаєві. Ми його породили, ми його похрестили, ми його і відспівали.

Ці карикатури планують не тільки провезти всією Україною, а й показати за кордоном. Особливо там, де замало інформації про війну. Бо карикатура не має мовного бар'єра і швидко формує суспільну думку.

Олександр Федоров, голова оргкомітету виставки:

Один раз взглянул - и у тебя уже рождается антивоенный образ. Что эта война, что она принесла на Украину, кто такой путин, как воюет наш украинский народ.

Це реальна можливість показати всьому світу, що ховається під російським прапором.

Григорій Барац, директор Всесвітнього клубу одеситів: