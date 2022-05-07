"ХНР" не буде. Херсонську область звільнять в повному обсязі - Подоляк [ Редагувати ]
Українські бійці обов’язково звільнять Херсонську область від російських окупантів. Вбиватимуть стільки окупантів, скільки для цього знадобиться.
Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для "Радіо НВ".
"Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Вона (Херсонська область, - ред.) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з точки зору кількості безповоротних жертв з боку російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб в Херсонській області забули словосполучення "російська окупація" назавжди. Оце буде точно", - заявив Подоляк.
по темі
Російська федерація "анонсувала" 8 травня обстріли "Точкою-У" по скупченнях людей у Львівській та Волинській областях
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що окупанти переважно обстрілюють російськомовні міста України
У ЦРУ вважають, що президент російської федерації володимир путін готовий до подвоєння ставок у війні проти України
Крім того, хочуть видавати місцевим російське громадянство
На захопленій Херсонській області окупанти утримують у підвалах близько 500 осіб. Зокрема, серед них активісти, учасники АТО.