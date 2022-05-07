Українські бійці обов’язково звільнять Херсонську область від російських окупантів. Вбиватимуть стільки окупантів, скільки для цього знадобиться.

Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для "Радіо НВ".

"Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Вона (Херсонська область, - ред.) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з точки зору кількості безповоротних жертв з боку російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб в Херсонській області забули словосполучення "російська окупація" назавжди. Оце буде точно", - заявив Подоляк.