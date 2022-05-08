У Дніпропетровській області 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс її додому, після чого сталася детонація. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в Telegram.

Загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала...

За словами голови ОВА, це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси.