На касетному боєприпасі підірвалась 12-річна дитина [ Редагувати ]
У Дніпропетровській області 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс її додому, після чого сталася детонація. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в Telegram.
Загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала...
За словами голови ОВА, це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси.
Закликаю! Прошу! Будь ласка, не чіпайте вибухівку, що лишається після ворожих атак. Побачили підозрілий предмет - кличте рятувальників або поліцію.
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