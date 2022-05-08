Російські військові зумисно нищать українську культуру. Так по-варварськи не чинили навіть нацисти.

У ніч проти 7-го травня ворог прицільним ударом влучив у будівлю Національного літературно-меморіального музею Григорія Савича Сковороди. Одразу після потрапляння ракети музейна споруда спалахнула і майже вигоріла вщент. Частину колекції втрачено назавжди.

Вочевидь, росіяни хотіли влучити в того, кого "світ ловив, та не впіймав". Не вдалося й окупантам, каже наша Світлана Шекера. Вона повернулася зі зруйнованої споруди, де провів свої останні дні Григорій Сковорода.

Працівники піднімають гіпсову скульптуру Григорія Сковороди. Її винесли зі згорілої будівлі. Це - чи не єдине, що вціліло в садибі Ковалівських, де провів свої останні дні український філософ. Це був національний музей, присвячений цій визначній постаті. У руках гіпсового Сковороди - книжка з назвою "Мир". Співробітниця музею торкається філософа за руку - це ритуал, який полюбляли відвідувачі.

Ганна Ярміш, завідувачка науково-освітнього відділу Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди:

Всі ж хотіли привітатися із Григорієм Савичем і тримали його за руку. Відповідно, вона тут така ветхенька. І така залапаненька така була, взагалі він білий. Але палиці й рука завжди чорні. Бо всі з ним віталися, багато. Спасіба Богу, що врятував його. Взагалі Сковорода оберігатиме все тут.

Страшний вибух у Сковородинівці почули об 11-й вечора 6 травня.

Наталія Мицай, директор Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди:

І буквально в цю секунду телефонний дзвінок, і сказали, що горить музей. Я ще кричала - там вогнегасників багато, хватайте. Але це було неможливо.

Ракета влучила в дах музею.

Ось в частину влучила ракета. Пожежа була дуже сильною.

Після вибуху камінням засипало сина директорки, він у цю ніч лишався охороняти музей. З вогнем же боролися усю ніч.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській обл.:

О 8-05 повністю ліквідована. Під час пожежі отримав осколкові поранення охоронець музею, чоловік 86 р.н. його бригадою медиків було госпіталізовано до Харківської міської лікарні.

Частину експозиції з музею встигли винести та сховати ще на початку війни.

Наталія Мицай, директор Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди:

Шкоди нанесло великої. Музей практично розрушений. Експозиція була знята. Частина експозиції була в схові. Але частина, звичайно ж, була готова до евакуації, і під час пожежі була знищена.

Директорка, не стримуючи сліз, ходить по згарищу.

Це меморіальна кімната, в якій Григорій Савич Сковорода спочив з останнім подихом. (розвертається, йде назад). Я не можу, не можу. Це варвари, що я можу сказати, це варвари. Сковорода теж так би сказав. Сковорода проповідував мир, любов. І така ненависть. Взагалі до народу, до нації української.

Співробітники розбирають те, що лишилося після пожежі.

Ось сушити на сонці будемо.

Наприкінці цього року в музеї готувалися відсвяткувати 300-річчя від Дня народження філософа. Відреставрували будівлю. І чекали на гостей зі всього світу.

Андрій Парамонов, історик:

Для України і для Слобожанщини це дуже значна постать. Людини, яку знає весь світ, маєток Ковалевських, де він був похований, відвідували іноземці з різних країн, і якщо б не війна, то ці ювілейні свята були б дуже такі широкі і проведені з розмахом. Але, на жаль, сьогодні вже під питанням, чи буде щось відбуватись в Сковородинівці. Звичайно, щось можна відновити, але на це потребує час і сьогодні ми не можемо сказати, коли це відновлення станеться.

Святкування 300-річчя Сковороди, впевнені в музеї, все одно відбудеться. Але вже дещо в іншому форматі.