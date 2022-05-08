Кулеба анонсував жорсткі санкції проти рф після розмови з Блінкеном [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну бесіду щодо протистояння агресії росії з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.
Про це повідомляється в офіційному Twitter дипломата.
Очільник МЗС вирішив звірити годинники з керівником американського Держдепу. Окрім координації кроків у питанні санкцій, сторони обговорили й проблеми українського експорту.
"Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – написав Кулеба.
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