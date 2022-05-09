У Шипилово Луганської області 11 жителів зруйнованого в результаті ворожого обстрілу двоповерхового будинку, які ховалися від російських атак у підвальному приміщенні, перестали виходити на зв'язок. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що пожежні загони проводили рятувальну операцію, поки цього дозволяла ситуація безпеки.

Однак росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних помешканнях наших жителів. Неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому.

Так, за даними Гайдая, за минулу добу, 8 травня, рашисти 24 рази били по населенню Луганської області.

У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці - два закарпатських волонтери. Серед постраждалих в Білогорівці, звісно, є діти. Як і поранену дитину з Привілля їх госпіталізовано до Дніпра.

Також чиновник розповів, що війська рф продовжують знищувати промисловість і об'єкти критичної інфраструктури Луганської області.