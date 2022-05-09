"Це може тривати роками": Макрон про вступ України в ЄС [ Редагувати ]
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Вступ України до складу Європейського союзу може тривати декілька десятиліть. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до своїх лав нашу країну.
"Ми знаємо, що процес вступу до ЄС може тривати багато років і навіть десятиліття. Будемо чесними, Євросоюз не може бути в короткостроковій перспективі єдиним засобом структурування європейського континенту", - заявив президент Франції.
Макрон відзначив, що попри усе, Україна вже є членом європейської сім’ї.
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