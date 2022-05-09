Роль України у Другій світовій війні: чому росіянам ніколи не здолати українців

Паралелей із Другою світовою так багато, що це важко назвати "співпадінням". От тільки є одне "але". Росіянам ніколи не перемогти у цій війні. Бо поруч із ними зараз нема тих, хто був поруч у Другу світову. Українців. Тих, на кому трималася Перемога тоді.