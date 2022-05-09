Борис Джонсон звернувся до нації з нагоди Дня перемоги [ Редагувати ]
У Великій Британії цими днями про День перемоги згадували мало. З невеликим зверненням у соцмережах виступив прем'єр Борис Джонсон. Глава уряду заявив, що минулі події надають ще більше рішучості підтримувати Україну. В небі над столицею здійснили символічний проліт кілька літаків. Хоча насправді, Британія має що святкувати, бо зробила вагомий внесок для перемоги у Другій світовій. Якою була її роль і чи вплинули ті події на поведінку королівства у нинішній війні - розбиралася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
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