Ворог не припиняє обстрілювати житлові будинки та цивільну інфраструктуру на Запоріжжі. Днями забороненими касетними снарядами рашисти вгатили по містечку Оріхів. Пошкоджено гуртожитки та лікарню. На щастя, обійшлося без жертв. Дехто отримав травми від розбитого скла.

Розтрощені стіни, вибиті вікна та двері. Від мирного життя, яке вирувало тут до 24 лютого, не залишилось геть нічого. Кілька днів тому окупанти обстріляли місто забороненими касетними снарядами. Уламки від ворожих ракет розлетілися по території.

Він може дуже багато горя наробити, він пробиває.

Тепер, аби відновити хоча б одну з цих будівель знадобиться не лише чимало часу, а й коштів, кажуть місцеві.

Віктор, директор освітнього закладу:

Вікна, криша, перестінки тим, що я тільки крапельку пішов і подивився. На сьогодні вікно одне вставити - це було по старим цінам, це було 6-7 тис. Ми не розуміємо причому тут студенти взагалі, який це мир, що він нам приніс русский?

Російські снаряди поцілили й в лікарню. На щастя цього разу обійшлося без жертв. Люди встигли вчасно сховатися. Місцеві жителі кажуть, обстріли у містечку чують постійно.

Марія, жителька Оріхова:

Прилітає кожного дня. Обстановка в місті зараз напряжена. Вчора було страшно, дуже активно і прильоти були саме по місту.

Іван Ареф'єв, речник Запорізької обласної військової адміністрації:

Що Гуляйполе, що Оріхів знаходяться під постійними обстрілами. Знов ворог відкриває вогонь по цивільній інфраструктурі. В основному прилітає різного калібру, як і крилаті ракети, так і просто артилерію вони відкривають вогонь по нашім населеним пунктам. Єсть вот такі залишки дуже гострі.

Аби втекти від війни чимало людей вже виїхали з Оріхова. Втім вони вірять, жити вдалині від своїх домівок будуть не довго. Незабаром Україна переможе і люди повернуться додому - відбудовувати рідне місто.