Російський президент володимир путін, розпочавши війну проти України хибно думав, що Україна не потрібна Європі. Тепер ЄС необхідно зробити крок - їх статус кандидата на членство.

Про це повідомляє глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Одна з причин цьому ця війна почалася полягає в тому, що Путін був переконаний - Україна не потрібна Європі, не стане поруч з нами у випадку війни, він в цьому помилився. Тепер час зробити наступний крок і забрати Україну, надавши їх статус кандидата на членство в ЄС", - сказав Кулеба.