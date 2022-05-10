Путін був переконаний, що Україна не потрібна Європі - Кулеба [ Редагувати ]
Російський президент володимир путін, розпочавши війну проти України хибно думав, що Україна не потрібна Європі. Тепер ЄС необхідно зробити крок - їх статус кандидата на членство.
Про це повідомляє глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок.
"Одна з причин цьому ця війна почалася полягає в тому, що Путін був переконаний - Україна не потрібна Європі, не стане поруч з нами у випадку війни, він в цьому помилився. Тепер час зробити наступний крок і забрати Україну, надавши їх статус кандидата на членство в ЄС", - сказав Кулеба.
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