KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022 та пройшли у фінал (відео) [ Редагувати ]
Гурт KALUSH Orchestra зустріли грандіозними оплесками на сцені Євробачення 2022. Овації не стихали увесь виступ українців, які попри війну в Україні, приїхали до Турину, аби показати нашу силу, міць, нашу культуру.
Зал слухав виступ стоячи.
Хто пройшов у фінал Євробачення 2022:
- Швейцарія
- Вірменія
- Ісландія
- Литва
- Португалія
- Норвегія
- Греція
- Молдова
- Україна
- Нідерланди
Грандфінал відбудеться 14 травня.
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