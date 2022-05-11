Наводять красу і порядок не лише на Кіпрі.

Уже понад 2 місяці європейські країни допомагають українським біженцям, які втекли від війни. Дають притулок, годують, одягають, забезпечують фінансовою допомогою. На знак своєї вдячності, українці теж вирішили допомогти європейцям. Як саме - далі у сюжеті.

Кіпр. Залив Запало. Тамтешній райський куточок. Це, якщо дивитися зверху. А от зблизька узбережжя не дуже привабливе для релаксу та відпочинку через розкидане всюди сміття. Тож українці, які рятуються на острові від війни, вирішили це виправити і влаштували толоку. До прибирання долучилися десятки як дорослих, так і малих переселенців. Інструментарій - простий: рукавички, щипці й чорні пакети.

Олена, організатор толоки:

Ми тут для того, щоб висловити свою вдячність кіпріотам, цьому прекрасному острову, за те, що вони допомагають нашим друзям і всім, хто був змушений тікати від війни в Україні.

За день прибирання сміття назбирується ледь не ціла гора. Праця виснажує, втім, за словами українців, це - найменше, що вони можуть зробити для кіпрського народу.

Ксенія, заступниця голови товариства українсько-кіпрської дружби:

Ми дуже вдячні Кіпру за те, як він допомагає українським біженцям. Вони отримують можливість працювати та мають фінансову допомогу. Ми дякуємо Кіпру за те, що він прийняв тисячі людей.

Наводять красу і порядок не лише на Кіпрі. Українці проводять толоку й у багатьох інших країнах.

Олена, організатор толоки:

Сьогодні така подія відбувається в різних країнах Європи: у Німеччині, Польщі, Словаччині, Словенії та деяких інших країнах. І всюди біженці з України намагаються таким чином сказати спасибі місцевим жителям.

За даними тамтешнього міністерства внутрішніх справ, до лютого цього року українська громада на Кіпрі налічувала п'ять тисяч людей. Через посилення російської агресії вона збільшилася на 16 з половиною тисяч біженців.