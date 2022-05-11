"Війна на виснаження": розвідка США заявляє про "патову ситуацію" в Україні

У війні, яку росія розв'язала проти України, поки не перемагає жодна зі сторін. Про це на слуханнях у Сенаті заявив генерал Скотт Берієр, який очолює розвідувальне управління Міноборони США. Однією з головних вад російської армії генерал Скотт Берієр називає брак молодшого офіцерського складу, який позначається на діях невеликих підрозділ