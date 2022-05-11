Десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 (відео) [ Редагувати ]
Львівські десантники 10 травня збили російський ударний вертоліт Мі-24. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ.
Вчора, в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ з ПЗРК "Stinger" був збитий російський ударний вертоліт Мі-24.
Слід відзначити, що це вже п’ятнадцятий російський вертоліт, збитий саме підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.
На відео зафіксовано, як палає "Крокодил" окупантів.
За даними Генштабу на ранок 11 травня окупанти втратили в Україні 160 гелікоптерів та 199 літаків.
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