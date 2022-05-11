Російські окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка - Новопсков", внаслідок чого жителі Луганської та Донецької областей залишилися без газопостачання. Про це повідомив очільник Оператор ГТС України Сергій Макогон.

Сьогодні зранку Газпром на території рф припинив транспортування з рф до точки "Сохранівка". Крім того, на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани МГ "Шебелінка - Новопсков", по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей. Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей.

Нагадаємо, що з 7:00 11 травня Україна припинила транзит російського газу до Європи через станції на Луганщині, які знаходяться на окупованій рашистами території. Це приблизно третина поставок російського "блакитного палива" до ЄС.