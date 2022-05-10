З 7:00 11 травня Україна припинить транзит російського газу до Європи через станції на Луганщині, які знаходяться на захопленій росіянами території. Про це йдеться в заяві Оператора газотранспортної системи України.

Оператор ГТС України повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков", що знаходяться на окупованій території.

У заяві йдеться, що в результаті воєнної агресії російської федерації проти України низка об’єктів ГТС знаходиться на території, контрольованій російськими військами та окупаційною адміністрацією.

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Втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи. Вказані дії згідно чинного транзитного контракту є обставинами непереборної сили (форс-мажор), що унеможливлюють виконання зобов’язань.

Через Луганщину з Росії до Європи надходить майже третина російського газу (до 32,6 млн кубічних метрів на добу).

Щоб виконати зобов'язання щодо транзиту газу, оператор газотранспортної системи України запропонував перенести цей обсяг на газовимірювальну станцію "Суджа", що знаходиться на вільній від рашистів території.

Нагадаємо, що Білорусь раніше пригрозила, що готова зупинити транзит російського газу до Європи.