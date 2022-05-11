На початку цієї війни, ціла армія медиків покинула свої робочі місця. Аби поїхати на фронт. Часто у польових умовах, на межі людських можливостей, вони рятують життя нашим солдатам. Як працюють українські військові медики бачив мій колега Руслан Смєщук. Він зараз працює на Донеччині.

Замаскований медичний пункт біля передової. Сюди підвозять чергових поранених. Ці вояки зазнали кульових та осколкових поранень. Фронтові медики починають надавати допомогу.

У цьому приміщенні пахне ліками, кров'ю та….болем.

Але саме так рятують життя. У прямому сенсі - ці люди виривають вояків із обіймів смерті.

Андрій - один із фронтових медиків. Доброволець - після двадцять четвертого лютого його життя перетворилось на одну безкінечну зміну.

Андрій, військовий медик Збройних Сил України:

Переважна більшість людей тут добровольці. Після того, як ми пішли у військкомат, ми перейшли в режим перманентного чергування. Тобто спим коли можна, працюємо коли треба.

І працюють в тисняві, у постійній можливості артилерійського, ракетного чи бомбового удару. Адже лінія зіткнення дуже близько - і сюди дістає весь спектр важкого озброєння окупантів.

Андрій, військовий медик ЗСУ:

Річ в тому, що ми - військові медики, і ми пристосовуємось до тих умов, які маємо. Ми маємо бути якомога ближче до передка. Звісно, ми можемо переїхати в інше помешкання більш пристосоване для надання медичної допомоги. Але тоді менше людей буде виживати. Ми тут собі облаштували як нам треба і в принципі справляємся.

Невдовзі стабілізованих пацієнтів відправляють глибше в тил. Вояки впевнені: скоро стануть в стрій.

Владислав, військовослужбовець ЗСУ:

Впевнений на всі сто відсотків. Ну і трошки болить.

Що ж до загальної ситуації: і на Луганщині, і на Донечині тривають важкі бої. Під постійним обстрілами Сєвєродонецьк та Лисичанськ. А також надважлива трасса Лисичанськ-Бахмут. Сам Бахмут сьогодні зранку теж зазнав ракетних ударів. Пошкодило хати та газогін.

Крім того, супротивник періодично намагається форсувати ріку Сіверський Донець - для того, щоб вдарити армійцям у фланг.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Пів Ямполя наші, пів за ворогом - там йдуть бої. Вони переходять, форсують ріку, наводять пантони. Потім з цих пантонів летять, як пантони, так і ворог - це те, що було вчора до 16 години. Тому Лиман контролюється населеними пунктами

Важкі бої за український Донбас тривають.