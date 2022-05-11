У Харкові один із поліцейських у телефонному режимі отримував завдання від фсб для виявлення позицій ЗСУ. Про це повідомляє Харківська обасна прокуратуру.

Крім цього він здавав місця росташування відділків поліції, якими цікавились спецслужби росії.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та за фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року харківський поліцейський отримав в телефонному режимі від кадрового співробітника Управління фсб рф завдання щодо отримання розвідувальних даних стосовно місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів у м. Харкові та області.

Виконуючи вороже завдання, правоохоронець фотографував об‘єкти інфраструктури, органів влади та правопорядку м. Харкова та області, які згодом цілеспрямовано потрапляли під обстріл російських окупантів. Крім того, в автомобілі підозрюваного виявлено та вилучено корпуси та запали до гранат.

11 травня Київським районним судом м. Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.