У Києві авто на великій швидкості врізалося в захисні блоки (відео) [ Редагувати ]
У Києві в середу, 11 травня, сталася смертельна ДТП. Машина на великій швидкості влетіла в захисні блоки посеред дороги.
Удар був такої сили, що водій і пасажир загинули відразу ж на місці аварії.
Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Інцидент стався на Троєщині на вулиці Радунська. Автомобіль їхав на швидкості понад 100 км/год. Після зіткнення із захисними блоками, які встановили після повномасштабного вторгнення РФ, машину сплющило.
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