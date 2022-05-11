У Києві в середу, 11 травня, сталася смертельна ДТП. Машина на великій швидкості влетіла в захисні блоки посеред дороги.

Удар був такої сили, що водій і пасажир загинули відразу ж на місці аварії.

Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Інцидент стався на Троєщині на вулиці Радунська. Автомобіль їхав на швидкості понад 100 км/год. Після зіткнення із захисними блоками, які встановили після повномасштабного вторгнення РФ, машину сплющило.