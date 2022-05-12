У росії стався вибух у військовій частині [ Редагувати ]
У росії знову пролунав вибух у військовій частині. Про це повідомляють росЗМІ.
Цього разу вибух стався у Хабаровському краї, в селищі Тейсін. Це за 8800 км від українського кордону.
ЗМІ уточнюють, що вибух у Тейсіні стався на пороховому складі військової частини. Є загиблі та поранені.
Нагадаємо, що в останні дні по всій росії з різних причин виникають числені пожежі. За останніми даними, на території держави-агресора вже згоріло мінімум шість військкоматів.
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