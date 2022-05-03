У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа на складі [ Редагувати ]
У Підмосков'ї (рф) в окрузі Богородське цієї ночі, 3 травня, сталася велика пожежа на території комплексу складів, де зберігалася друкована продукція. Площа пожежі склала майже 34 тисячі квадратних метрів.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Пожежа виникла близько півночі в ангарі на складі видавництва "Просвещение" на території виробничо-складського комплексу "Атлант Парк" на Кудинівському шосе в Богородському.
Полум'я швидко поширювалося і незабаром охопило все складське приміщення (розміри: 150 на 170 метрів). В результаті пожежі сталося часткове обвалення комплексу.
Для ліквідації загоряння було залучено близько 100 пожежників, для гасіння вогню задіяли також 33 одиниці техніки. Підготували пожежний потяг. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності.
Повідомляється, що до тепер пожежу вдалося локалізувати. У районі НП у зв'язку з сильним задимленням фахівці роблять виміри повітря.
Даних про можливих постраждалих в результаті події в цей час немає. Також невідомо, що стало його причиною.
У мережі опублікували відео з місця вогняної НП на складах в Підмосков'ї.
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