В Бєлгородській області росії в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів. Про це заявив губернатор В'ячеслав Гладков.

Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки писав дане повідомлення, прозвучало ще три вибухи. Щойно зв'язався з головою Головінського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів.

Він також зазначив, що руйнувань житлових будівель і будинків немає. Крім того, постраждалих серед мирного населення також немає.

Тим часом в мережі з'явилося відео зі спалахами над Бєлгородською областю.