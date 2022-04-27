У росії прогриміли вибухи: загорівся склад боєприпасів [ Редагувати ]
В Бєлгородській області росії в районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів. Про це заявив губернатор В'ячеслав Гладков.
Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки писав дане повідомлення, прозвучало ще три вибухи. Щойно зв'язався з головою Головінського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередніми даними, горить склад боєприпасів.
Він також зазначив, що руйнувань житлових будівель і будинків немає. Крім того, постраждалих серед мирного населення також немає.
Тим часом в мережі з'явилося відео зі спалахами над Бєлгородською областю.
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