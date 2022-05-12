Фінляндія офіційно подає заявку на вступ до НАТО [ Редагувати ]
Президент Фінляндії Саулі Ніїністе та прем'єр-міністр країни Санна Марін офіційно оголосили про рішення подати заявку на вступ до НАТО.
Скандинавська країна має негайно подати заявку на членство в альянсі, і всі необхідні для цього кроки будуть зроблені швидко впродовж наступних кількох днів, йдеться в спільній заяві прем'єра та президента.
Членство в НАТО зміцнило б безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнила б весь оборонний союз. Фінляндія вперше подала заявку на вступ до НАТО. Ми сподіваємося, що це рішення про все ще необхідні національні кроки буде ухвалено в найближчі кілька днів.
Нагадаємо, що напередодні Велика Британія уклала зі Швецією та Фінляндією угоди про гарантії безпеки.
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Інших голосів проти приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО з-поміж 30 учасників альянсу поки що не звучало. Теоретично виступити проти могла б Угорщина, чий президент не приховує прокремлівських симпатій.
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