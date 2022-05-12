Президент Фінляндії Саулі Ніїністе та прем'єр-міністр країни Санна Марін офіційно оголосили про рішення подати заявку на вступ до НАТО.

Скандинавська країна має негайно подати заявку на членство в альянсі, і всі необхідні для цього кроки будуть зроблені швидко впродовж наступних кількох днів, йдеться в спільній заяві прем'єра та президента.

Членство в НАТО зміцнило б безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнила б весь оборонний союз. Фінляндія вперше подала заявку на вступ до НАТО. Ми сподіваємося, що це рішення про все ще необхідні національні кроки буде ухвалено в найближчі кілька днів.

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Нагадаємо, що напередодні Велика Британія уклала зі Швецією та Фінляндією угоди про гарантії безпеки.