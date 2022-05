У Маріуполі масово гинуть люди, але не від обстрілів і бомбардувань. Життя дедалі частіше забирають хвороби! За словами радника міського голови Петра Андрющенка, проблема в тому, що 150 тисяч городян, які залишаються в місті, живуть в умовах цілковитої антисанітарії. Їм не вистачає продуктів, питної води, ліків - все це в рази підвищує смертність у місті.

Якщо так триватиме і далі - до кінця року в Маріуполі від хвороб і нестерпних умов життя можуть померти до 10 тисяч людей! Відрізаними від зовнішнього світу залишаються й захисники Маріуполя на комбінаті "Азовсталь" - наші бійці перебувають на заводі в умовах дефіциту ліків та їжі, а до того ж під постійними ворожими атаками. Тему продовжить Ніна Коломієць.

Чорний стовп диму виростає над комбінатом "Азовсталь". Ворог останніми днями як ніколи жорстко атакує позиції наших військових - із неба та землі, намагаючись прорвати оборону.

Денис Пушилін, ватажок сепаратистів у Донецькій обл.:

Захисники Маріуполя - щосили стримують ворожу навалу. Ситуація в оточеній фортеці - критична: не вистачає води, їжі, ліків, допомогти пораненим - майже неможливо.

І підмоги чекати поки що нема звідки. У Генштабі наголошують - про деблокаду "Азовсталі" військовим шляхом наразі не йдеться.

Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ:

Та бійці кожним своїм вчинком наголошують - вони не здаються! Днями у катакомбах "Азовсталі" - під звуки обстрілів - побралися Валерія та Андрій. А вже за три дні - жінка втратила коханого, під час чергової атаки Андрій загинув… Під обстрілами в "Азовсталі" не стало й чемпіона Києва з боксу Артема Моші. Захисники Маріуполя звертаються до світової спільноти з проханням врятувати поранених побратимів.

Позивний Бєня, військовослужбовець полку "Азов":

А командир морпіхів, які боронять Маріуполь, звернувся за допомогою до Ілона Маска!

З проханням звільнити українських бійців з "Азовсталі" - дружини захисників Маріуполя поїхали до Ватикану! На аудієнції з Папою Римським благали понтифіка - особисто долучитися до процесу евакуації.

Юлія Федосюк, дружина військовослужбовця батальйону "Азов":

Допомогти азовцям - закликають світ і українські зірки.

Дмитро Монатік, співак:

They want to live. Save Mariupol! Save Ukraine!