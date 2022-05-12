У Маріуполі масово гинуть люди, але не від обстрілів і бомбардувань. Життя дедалі частіше забирають хвороби! За словами радника міського голови Петра Андрющенка, проблема в тому, що 150 тисяч городян, які залишаються в місті, живуть в умовах цілковитої антисанітарії. Їм не вистачає продуктів, питної води, ліків - все це в рази підвищує смертність у місті.

Якщо так триватиме і далі - до кінця року в Маріуполі від хвороб і нестерпних умов життя можуть померти до 10 тисяч людей! Відрізаними від зовнішнього світу залишаються й захисники Маріуполя на комбінаті "Азовсталь" - наші бійці перебувають на заводі в умовах дефіциту ліків та їжі, а до того ж під постійними ворожими атаками. Тему продовжить Ніна Коломієць.

Чорний стовп диму виростає над комбінатом "Азовсталь". Ворог останніми днями як ніколи жорстко атакує позиції наших військових - із неба та землі, намагаючись прорвати оборону.

Денис Пушилін, ватажок сепаратистів у Донецькій обл.:

По нашей информации, гражданских там не осталось, соответственно, руки у наших подразделений развязаны.

Захисники Маріуполя - щосили стримують ворожу навалу. Ситуація в оточеній фортеці - критична: не вистачає води, їжі, ліків, допомогти пораненим - майже неможливо.

У бойцов нет антисептиков, у бойцов нет бинтов, нет даже зеленки с йодом, уже все на остатках, дезинфицируем спиртом, раны у ребят гниют. Это все максимально печально. Нужна квалифицированная медицинская помощь, людей нужно вывести в клиники.

І підмоги чекати поки що нема звідки. У Генштабі наголошують - про деблокаду "Азовсталі" військовим шляхом наразі не йдеться.

Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ:

На сьогодні проведення операції з деблокування потребуватиме значного зусилля, зусилля значної кількості військ. Оскільки підрозділи ЗСУ знаходяться на віддаленні від 150 до 200 км від Маріуполя. Також противником створено розгалужену систему загороджень та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат з боку наших військ. Планування і проведення будь-яких військових операцій не є темою публічних обговорень.

Та бійці кожним своїм вчинком наголошують - вони не здаються! Днями у катакомбах "Азовсталі" - під звуки обстрілів - побралися Валерія та Андрій. А вже за три дні - жінка втратила коханого, під час чергової атаки Андрій загинув… Під обстрілами в "Азовсталі" не стало й чемпіона Києва з боксу Артема Моші. Захисники Маріуполя звертаються до світової спільноти з проханням врятувати поранених побратимів.

Позивний Бєня, військовослужбовець полку "Азов":

Внаслідок важкого поранення і контузії мені важко говорити, тому мою промову скаже мій побратим від імені усіх євреїв і українців, які знаходяться разом зі мною тут. Зараз ми, знаходячись тут, потребуємо допомоги Ізраїлю у виведенні всього військового гарнізону Маріуполя і закликаємо врятувати. У вас, як ні у кого, є для цього могутність.

А командир морпіхів, які боронять Маріуполь, звернувся за допомогою до Ілона Маска!

Ілон Маск, кажуть, ти прийшов з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живу там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти - то хто? Підкажи…

З проханням звільнити українських бійців з "Азовсталі" - дружини захисників Маріуполя поїхали до Ватикану! На аудієнції з Папою Римським благали понтифіка - особисто долучитися до процесу евакуації.

- У них немає їжі, води. Там багато поранених, померлих. - Я розумію. - Ви наша остання надія. Ми сподіваємося, вам вдасться врятувати їхні життя. Будь ласка, не дайте їм померти. - Я буду молитися за ваших чоловіків.

Юлія Федосюк, дружина військовослужбовця батальйону "Азов":

Ми сказали Папі, що 700 наших солдатів поранені, у них гангрена, ампутації, їхнє тіло гниє, багато хто помер, і ми не могли їх поховати, за християнською традицією. І ми просимо Папу допомогти нам, ми просимо Папу стати третьою стороною цієї війни й дозволити їм пройти зеленим коридором.

Допомогти азовцям - закликають світ і українські зірки.

Дмитро Монатік, співак:

They want to live. Save Mariupol! Save Ukraine!

Зараз українська сторона веде переговори з росіянами щодо обміну важкопоранених воїнів із "Азовсталі" на російських військовополонених. Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук наголосила - здаватися у полон оборонці Маріуполя не хочуть. Водночас росіяни не погоджуються на "екстракшн". Міністерка додала - домовленості ще немає, переговори тривають.