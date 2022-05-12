Загрози на півдні, загрози на півночі. Білоруський режим бачить небезпеку скрізь - тож формує війська і мобілізує запас. Така активність відбувається на тлі раптових військових навчань, які у Мінську оголосили понад тиждень тому.

Кого так боїться самопроголошений президент Лукашенко та чи становить воєнний вишкіл загрозу для України - розбиралися наші кореспонденти.

Ось так, під покровом ночі, білоруські БТРи сунуть у невідомому напрямку. Раптовий вишкіл покликаний перевірити сили реагування країни. Так, принаймні, стверджують у Міноборони Білорусі.

Ірина Горбачова, офіційний представник Міноборони Білорусі:

Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

Одними з перших до навчань долучили підрозділи сил спеціальних операцій. Та поступово доєднаються й інші підрозділи, аби, цитую, "перевірити їхню здатність протидіяти військовим загрозам на землі і в повітрі".

Білоруський диктатор впевнений у можливості нападу на країну. Ці його крилаті слова - вже стали мемом.

А я вам сейчас расскажу, откуда на беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был бы нанесен превентивный удар... по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, я карту привез.

Але цього разу безпідставна паранойя Мінська пов'язана не лише з Україною, а й з Європою. З 1 по 27 травня у Польщі та ще восьми країнах НАТО проходять військові навчання, у яких беруть участь майже 18 тисяч армійців з понад 20 країн.

Начальник генштабу збройних сил Білорусі вбачає у вишколі європейців загрозу.

Віктор Гулевич, начальник генштабу збройних сил Білорусі:

Появились в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского, воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в странах Польши и Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для республики беларусь.

Отож до кордонів Литви та Латвії висунули батальйонно-тактичні групи, які мають посилити підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії. Міністерство оборони Білорусі оголосило також про розгортання так званих підрозділів сил спецоперації і на кордоні з Україною.

Віктор Гулевич, начальник генштабу збройних сил Білорусі:

На южном операционном направлении, созданная ВСУ группировка, общей численностью до 20 тысяч человек, также требует от нас реакций и сил спецопераций, которые развернуты на трех тактических направлениях.

Окрім того, Білорусь має намір сформувати територіальні війська у двох прикордонних районах: Кобринському, який межує з Україною, та Лідському, який межує з Литвою. У планах також мобілізувати із запасу близько 430 людей.

Мы проведем штабные учения с военнообязанными по выполнению задач территориальной обороны. Задачи, они общеизвестны - это поддержание режима военного положения, охрана важных объектов на территории минского района.

Військові порухи Мінська оцінили британські розвідники. Кажуть: для Білорусі проводити вишкіл у травні - норма. Адже на цей час припадає кульмінація циклу зимових навчань. Однак Росія може використати тренування проти України.

Наприклад, створити видимість загрози, щоб стримати українські війська на півночі й не дати переміститися для битви за Донбас.

Олексій Арестович, радник Офісу президента України:

Это плановое учение беларусских вооруженных сил. Все это движение по платформам, разгрузка, движение на полигоны, всякое такое - носит плановый характер. Не видим признаков подготовки к наступлению на Украину или в Украину, вхождения войск и особого беспокойства не испытываем.

Хоча розмови про відкриття білоруського фронту не зникають з інформаційного простору - на цю мить Білорусь не відправляла в Україну свої війська. Натомість вона надала Росії свою інфраструктуру для використання у війні проти нашої держави.

А також дозволила окупантам обстрілювати українські міста зі своєї території. За підрахунками моніторингової групи "Беларускі Гаюн", від вочатку війни з Білорусі по Україні запустили щонайменше 631 ракету.

Попри те, Мінськ потрапив під санкції окремих держав та організацій у відповідь на агресію - визнавати Мінськ стороною війни в Україні світ не поспішає.