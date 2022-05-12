Солістка "ВІА Гри" вирішила відмовитися від російського громадянства і стати українкою [ Редагувати ]
Солістка групи "ВІА Гра" Уляна Синецька вирішила відмовитися від російського громадянство і отримати український паспорт.
Про це в ефірі YouTube-шоу Слава+ розповів бойфренд співачки Микита Алексєєв (ALEKSEEV).
26-річна співачка - уродженка Тюменської області. З 2018-го року дівчина у стосунках зі співаком.
Артист каже, що його кохана абсолютно на його боці і вони разом. Микита спочатку був у Києві, потім у Броварах. Уляна деякий час була в Європі, але потім кохані возз'єдналися.
"Зрозуміло, якщо вона повернулася сюди, то вона абсолютно на нашому боці. Вона абсолютно вірить в те, що добро на нашому боці. Я, як чоловік, який її дуже кохає, хочу для неї тільки кращого в майбутньому. Тому я дуже хочу змінити її громадянство", - сказав Микита.
Змінити громадянство з російського на українське зараз непросто. Але пара робить все можливе.
"Вона живе тут чотири роки зі мною, від самого початку наших відносин, вона хоче будувати своє майбутнє в нашій країні, поруч зі мною", - додав артист.
по темі
Український виконавець Monatik звернувся до світових політичних лідерів
Легендарний співак та композитор Пол Маккартні підтримав Україну
Британський поп-музикант Ед Ширан та український гурт "Антитіла" випустили спільну пісню - переробку треку 2Step з останнього п'ятого альбому британця
У Мережі з'явився список російських зірок, які підтримують війну проти України
За словами російського коміка, ми живемо в непростий час, є свідками та очевидцями найбільшої людської трагедії