У росії передумали щодо вступу України до ЄС [ Редагувати ]
Позиція росії щодо майбутнього вступу України до Європейського союзу змінилася. По всій видимості, в москві виступатимуть проти такої перспективи.
"Позиція росії з приводу бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа з позицією щодо вступу України до НАТО", - заявив заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський.
Зазначимо, у березні російський парламентер Володимир Мединський, який бере участь у консультаціях з врегулювання військового конфлікту з Україною, говорив, що українська сторона в проекті мирного договору пропонувала відмову від вступу до НАТО за умови, що Москва не буде проти її членства в ЄС.
До цього росія категорично проти виступала проти вступу України в НАТО, пояснюючи це загрозою своїй безпеці. Фактично, повернення до позаблокового статусу є однією з метою війни проти України.
по темі
Таку думку висловив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель
Станом на середину травня через російське вторгнення Україну залишили понад 6 млн осіб
Рада з прав людини підтримала відповідну резолюцію більшістю голосів
Туреччина пропонувала росії вивезти українських військових з Маріуполя
Українські військові біля острова Зміїний підбили новітнє судно флоту росії "Всеволод Бобров"