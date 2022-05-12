Позиція росії щодо майбутнього вступу України до Європейського союзу змінилася. По всій видимості, в москві виступатимуть проти такої перспективи.

"Позиція росії з приводу бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа з позицією щодо вступу України до НАТО", - заявив заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський.

Зазначимо, у березні російський парламентер Володимир Мединський, який бере участь у консультаціях з врегулювання військового конфлікту з Україною, говорив, що українська сторона в проекті мирного договору пропонувала відмову від вступу до НАТО за умови, що Москва не буде проти її членства в ЄС.

До цього росія категорично проти виступала проти вступу України в НАТО, пояснюючи це загрозою своїй безпеці. Фактично, повернення до позаблокового статусу є однією з метою війни проти України.