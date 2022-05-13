Влада Японії розширила список товарів і технологій, які заборонено експортувати в росію. Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Заборона схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня.

До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

Заборонено буде продавати росії: