Заборонео до експорту в росію: Японія розширила санкційний список товарів [ Редагувати ]
Влада Японії розширила список товарів і технологій, які заборонено експортувати в росію. Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.
Заборона схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня.
До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.
Заборонено буде продавати росії:
- квантові комп'ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;
- мікроскоп;
- обладнання для моделювання (3D-принтери) і використовувані для цього порошки металів;
- обладнання для виробництва органічних світлодіодів;
- обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;
- обладнання для виробництва водневого палива;
- вакуумні помпи;
- охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, а також його компоненти;
- пристрої числового програмного управління для верстатів;
- полімери.
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