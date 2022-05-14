Про енергетичні проблеми сьогодні говорили міністри закордонних справ країн Великої Сімки. А ще - про підтримку України та санкції проти росії. Докладніше - дивіться у матеріалі Тетяни Логунової.

Групове фото міністрів закордонних справ Великої Сімки - у розширеному форматі. Позувати для офіційної світлини запрошені ще двоє учасників саміту, що проходить на узбережжі Балтійського моря. Спеціальні гості зустрічі займають місця по праву і ліву руку від господині заходу Анналени Бербок. Це головні дипломати України Дмитро Кулеба та Молдови Ніку Попеску.

Два дні дискусій - у палаці Вайсенхауз. Консультації учасників саміту триватимуть до вечора суботи. Тем на порядку денному так багато, що вистачило б і на тиждень. Серед головних: війна в Україні, фінансова та військова допомога Києву, посилення санкцій проти росії, нафтове та газове ембарго, боротьба з пропагандою та дезінформацією і навіть пошук нових шляхів експорту українського зерна.

Перші результати вже є. Європейський Союз дає Україні новий транш військової допомоги - 500 мільйонів євро. Виділення коштів, що підуть на поставки важкого озброєння, проанонсував верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Він теж приїхав на саміт до Німеччини.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки:

Рецепт є. Більше підтримки. Я маю на увазі допомогу Україні, зокрема й військову.

З гостем із Брюсселя погодилися і головні дипломати Франції та Великої Британії.

Жан-Ів ле Дріан, міністр закордонних справ Франції:

Ми не воюємо проти Росії, це Росія воює проти України. Є агресор, а є жертва. І ми підтримуємо того, на кого напали. Ми й надалі підтримуватимемо Україну у військовому та фінансовому плані.

Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії:

Зараз дуже важливо тиснути далі на володимира путіна наданням Україні більше зброї та посиленням санкцій.

Свої варіанти посилення тиску пропонує й Україна. На саміті їх перерахував головний дипломат країни Дмитро Кулеба. Київ чекає запровадження нафтового ембарго, розраховує на поставки авіації та ракетних систем залпового вогню і просить "Сімку" конфіскувати активи росії на користь України.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Сьогодні я попросив країни Великої Сімки ухвалити законодавство і розробити необхідні процедури, потрібні для конфіскації російських суверенних активів і передачі їх Україні, щоб Україна використала їх на відбудову держави. Канада вже зробила це, і в мене є відчуття, що й інші країни рано чи пізно прийдуть до цього. Росія мусить заплатити - політично, економічно та фінансово.

Говорила "Велика Сімка" і про ймовірність продовольчої кризи через зрив посівної в регіонах, де йдуть бойові дії. І про пошук нових шляхів експорту українського зерна, який блокує росія. Ці теми піднімали як міністри закордонних справ, так і сільського господарства, які теж зібралися на саміт у Штутгарті. На зустріч запросили й українського колегу.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України:

Якщо ми говоримо про озиму пшеницю, то в нас половина територій, де вона вирощується, зараз під окупацією або де відбуваються бої. Тут ми маємо почекати і подивитися, як розвиватиметься ситуація. Там дуже складна ситуація, бо збір пшениці почнеться через місяць-два. І я не до кінця впевнений, що на цей момент ми зможемо збирати там пшеницю. Але ми стараємося це робити.

Щодо експорту українського зерна - розглядають кілька варіантів. Наприклад, транспортування через порти Румунії та країн Балтії.