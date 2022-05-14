Своя Чорнобаївка з'явилась на Луганщині. Це село Білогорівка. Тут ворог не припиняє спроб навести понтонну переправу через Сіверський Донець. Щойно росіяни наводять понтон і пускають ним техніку та живу силу, українська артилерія розносить і техніку, і живу силу, і понтон. І якщо рахунок у Чорнобаївці уже 19:0, то на Луганщині поки 4:0. П'ята серія на підході. Про черговий день героїчної оборони Донбасу - Євген Соломін.

Білогорівка нині стала луганською Чорнобаївкою. Край села тече Сіверський Донець і саме на цій ділянці степова річка відносно спокійна, а відстань між берегами - найменша. Окупанти вже чотири рази хотіли перейти з берега на берег, не замочивши ніг.

Проте не виходить! То танку на переправі башню знесе, то сотня загарбників утопиться, то БТР волною накриє. Супутникові фото показують - тут уже знищено до 80-ти одиниць ворожої техніки. Але, як і в Чорнобаївці, орки тут, мов сарана, продовжує лізти вперед.

Вони знищують усе на своєму шляху. Ось такий вигляд має прихід "русского міра" у Попасній.

Місцевих жителів "асвабадітелі" депортують в ОРДЛО - Первомайськ та Стаханов.

Рубіжне, Оріхове, Комишуваха, Воєводівка, Золоте, Тошківка - тут атаки ворогів та обстріли майже не припиняються. Втім чергові наступи закінчилися для рашистів провалом, орки не просунулися ні на метр уперед. Тому вони воюють із мирними людьми та знищують міста.

Сьогодні окупанти підірвали міст через річку Борову в напрямку з Рубіжного до Сєвєродонецька. Вперше вони це зробили рівно 8 років тому - у 2014-му, коли відступали звідси. Історія повторилася. Евакуація з Рубіжного стала неможливою.

Це наші захисники в Рубіжному. Війна, війною, а обід - за розкладом…

Протягом минулої доби орки знищили близько 60-ти житлових будинків. Зокрема й цілий квартал у Сєвєродонецьку. У Врубівці, Оріховому, Золотому, Комишувасі, Тошківці, Троїцькому більше неушкоджених будинків більше нема.

Окуповані території Білокуракинського, Сватівського, Троїцького районів рашисти використовують для дислокації своїх військ. У напрямку Новопсков-Старобільськ-Новоайдар місцеві фіксують, як загарбники вже більш як добу масово перекидають туди свою техніку.

Але вся ця орда не здатна нічого зробити - наші захисники міцно тримають оборону.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Вся ця навала не може пройти невеличку частину Луганської області уже третій місяць. Нам зараз дістається більше за всіх, на жаль, але хлопці їх тримають.

А це село Костянтинівка на Донеччині. Російський снаряд розірвався на цьому подвір'ї. Вибуховою хвилею господарів та їхню 9-річну онуку порозкидало в різні кутки, але дивом усі лишилися живими.

Після тієї атаки всі троє, а також їхні сусіди - наважилися евакуюватися.

Активні обстріли тривають на Авдіївському напрямку. Другий день поспіль росіяни завдають ударів по коксохімічному заводу. Місто знеструмлене. Під обстрілами також Торецьк і Світлодар.

На Очеретинському та Авдіївському напрямках рашисти двічі спробували прорвати нашу оборону - обидві спроби були відбиті.

Окупанти не полишають спроб повністю захопити Луганську та Донецьку області. Але наші ламають плани росіян - уже третій місяць поспіль!

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних Сил України:

Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам'янка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. На Сєвєродонецькому напрямку здійснює активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

Між тим, і на війні, у короткий час перепочинку між боями, наші бійці намагаються підтримувати бойовий дух. Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які воюють на Донбасі, записали пісню. Якою ще більше закріпили свою непохитну віру у швидку перемогу над окупантом.