Майже 900 будинків пошкоджено або знищено в результаті ворожих обстрілів у Запорізькій області. Понад півтори сотні лише у селищі Комишуваха. Днями загарбники випустили по ньому аж 18 ракет. Як живе селище зараз, дивіться далі.

Весь день пан Володимир разом із дружиною Людмилою розбирають у своїй хаті наслідки "русского міра". Рашистськими снарядами у їхньому будинку зірвало покрівлю, повибивало двері та шибки. Осколки вікон розлетілися по усіх кімнатах. Люди кажуть: коли почався обстріл, ледь встигли сховатися.

Володимир та Людмила, жителі селища Комишуваха:

В: Як пішов шифер сипаться і вікна летіли все, тоді я вже побіг у підвал. - Греміло сильно? - В: Ой, сильно греміло. - Л: Ой, сильно греміло і літало, і вищало. - В: і вищало, і літало і такі розряди, як ото грім гремить. - Л: Таку силу кинуть, кого тут надо било убивать? - В: І за шо, на шо, які тут стратегічні об'єкти та нема ж нічого даже кози нема - Л: Мирне село, це вообще.

Окупанти гатили по селищу вдень. Жителі громади нарахували, по них випустили близько двох десятків ракет. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, ще троє людей - поранені. У лікарні нині перебуває й 82-річна мати пана Віталія.

Віталій, житель селища Комишуваха:

Виходе, та я нормально там лице трошки пошкрябало і живіт так, як вдарило, я беру машину, сразу на неотложку поїхали. Рентген зробили, щось інородне тіло, прооперували.

Поки мати у лікарні, Віталій намагається хоч якось привести до ладу розтрощену хату. Пораються на своєму подвір'ї і його сусіди. Світлана розповідає: у хаті мешкає її старенька свекруха. На щастя, того дня пенсіонерки не було вдома.

Світлана, жителька селища Комишуваха:

Якби до дочки не пішла, я не знаю, щоб з нею було, на куски б навєрноє розірвало. Все оце колодязь був, басейна, все порвало, все порозривало я не знаю, просто жахіття якесь, просто нема сил.

Загалом пошкоджено майже 60 дворів. Руйнувань зазнало і одне з місцевих підприємств. Сюди влучила рашистська крилата ракета. Цех був порожній, тому із працівників ніхто не постраждав. У громаді кажуть: такі масові обстріли по селищу були вперше. Втім від ворожих прильотів постійно страждають інші населені пункти громади.

Юрій Карапетян, голова селищної ради:

Магдалинівка, Новояковлевка, Новотроїцьке піддавалися обстрілам. Є проблеми з електропостачанням, то, що періодично ворог обстрілює наші лінії електропередач, стріляє по інфраструктурі.

З тієї ж причини інколи виникають проблеми з газом. Але ремонтники намагаються якомога швидше усе лагодити. Нині частина місцевих жителів виїхала із селища. Залишились тут переважно літні люди. Щодо обстрілів, яких рашисти завдали по населеному пункту, обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".