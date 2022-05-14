Автобуси в Харкові запускають з 16 травня [ Редагувати ]
У Харкові з 16 травня вперше з початку повномасштабної війни запускають рух міських автобусів. Вони курсуватимуть за 24 маршрутами.
Про це повідомляє у Facebook Харківська міська рада.
Список маршрутів
№11. Григорівське шосе (Григорівський бір) - Салтівське шосе (медкомплекс);
№16е. Автостанція "Індустріальна" - вул. Зубарєва;
№20е. Майдан Конституції №11 - пров. Балакірєва;
№28е. Вул. Світла - м-н Конституції;
№33е. М-н Конституції - вул. Астрономічна (військове містечко);
№40е. Вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок") - вул. Беркоса, 7 (Завод керамічних труб);
№68е. Вул. Молочна - в/ч "Лікво";
№75е. Просп. Дзюби - вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок");
№78е. М-н Конституції - просп. Перемоги;
№102е. Ст. "Основа" - просп. Олександрівський (ринок ХТЗ);
№107е. Ст. "Основа" - вул. Владислава Зубенка;
№119. Аеропорт - просп. Перемоги;
№147е. Бульвар Грицевця - вул. Університетська (коло тролейбуса);
№204е. Вул. Світла - автостанція "Індустріальна";
№209е. Вул. Бугрименка (сел. Лідне) - вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок");
№221е. Просп. Перемоги - Центральний ринок;
№232е. Вул. Молочна (Кінний ринок) - просп. Дзюби;
№249е. Вул. Амосова (медкомплекс) - м-на Конституції;
№258е. Вул. Золочівська - вул. Москалівська (сел. Новоселівка);
№260е. Ст. "Основа" - БК ХЕМЗ;
№263е. Просп. Ювілейний (602 м/р) - вул. Клочківська;
№270е. Просп. Слави (Залютине) - ст. м. "Держпром";
№272е. Вул. Світла (533 м/р) - м-н Конституції;
№304е. Ст. Рогань - м-н Сергіївський
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