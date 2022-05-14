У Маріуполі запрацювало українське ТБ [ Редагувати ]
В окупованому Маріуполі запрацювало українське телебачення. З відновленням електропостачання місцеві жителі отримали можливість приймати сигнал Т2.
Про це повідомляє у Telegram радника мера Петра Андрющенка.
"У Маріуполі, де є електрика, хоча б від генераторів, люди почали дивитися телебачення. Наше. Українське. Через Т2", - зазначив він.
Він також закликав українські канали пустити рядок про те, що Україна бореться за маріупольців і гарантує жодної кримінальної відповідальності та примусової мобілізації.
"Це дуже важливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів. Це шанс людям вирватися з гуманітраного пекла", - додав Андрющенко.
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