"Велика смерть для великого засранця": Ілон Маск пропонує кремувати путіна на Сонці [ Редагувати ]
Найбагатша людина світу ($219 млрд) і засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск запропонував кремувати президента росії володимира путіна на Сонці. Про це він написав у Twitter.
SpaceX готова співробітничати з Україною щодо кремації путіна на Сонці.
Велика смерть для великого засранця.
Пізніше цей пост був видалений зі стрічки технологічного магната.
Нагадаємо, що раніше Ілон Маск викликав путіна на поєдинок за Україну.
Мільярдер раніше скаржився, що російські хакери атакують супутниковий інтернет Starlink в Україні.
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