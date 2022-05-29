27 червня у росії можуть оголосити дефолт

Виплати за російськими державними облігаціями не надійшли на рахунки іноземних інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg.

27 травня був терміном здійснення виплат за облігаціями Росія-2026 ($71,25 млн) і Росія-2036 (26,5 млн євро). Якщо впродовж 30 днів кошти не надійдуть на рахунки, за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

Національний розрахунковий депозитарій, куди Мінфін рф заздалегідь перерахував гроші за виплатами на 27 травня, відзвітував, що кошти було знято з рахунку.

Саме Національний розрахунковий депозитарій є зареєстрованим власником облігацій, що буде аргументом росії, що вона уникла дефолту, навіть якщо гроші не надійдуть на рахунки окремих інвесторів.

Дефолт за зовнішніми зобов'язаннями загрожує рф через рішення США не продовжувати ліцензію, яка дозволяла Москві платити за своїм держборгом у доларах попри санкції.

26 травня міністр фінансів рф Антон Силуанов заявив, що технічний дефолт "никак не повлияет на экономику".

Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдем такую форму.

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Майже половину золотовалютних резервів Центробанку рф ($300 млрд) заморожено через санкції Заходу у відповідь на вторгнення до України 24 лютого.

На початку квітня росія не змогла розрахуватися за євробондами в доларах, після чого спробувала виконати зобов'язання в рублях.

Агентство Moody's заявило, що це зміна умов випуску облігацій і може вважатися дефолтом. 29 квітня Мінфін рф оголосив, що зумів розплатитися за борги у доларах.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії назвала дефолт Росії питанням часу.