Німеччина виділить Україні 1 млрд євро у вигляді грантової допомоги - тобто безоплатно і без повернення. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченко актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн.

Україні важливо отримувати допомогу саме у формі грантів, оскільки це дозволить не підвищувати рівень державного боргу.

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Глава українського Мінфіну Сергій Марченко повідомив, що у травні Україна отримає до $2 млрд фінансової допомоги від країн-союзників.

Минулого тижня міністри фінансів країн "Великої сімки" домовились виділити Україні пакет допомоги у розмірі 15 млрд євро.

Нагадаємо, що США допоможе Україні на $40 млрд: на що підуть гроші.