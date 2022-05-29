Німеччина подарує Україні мільярд євро [ Редагувати ]
Німеччина виділить Україні 1 млрд євро у вигляді грантової допомоги - тобто безоплатно і без повернення. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченко актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн.
Україні важливо отримувати допомогу саме у формі грантів, оскільки це дозволить не підвищувати рівень державного боргу.
Глава українського Мінфіну Сергій Марченко повідомив, що у травні Україна отримає до $2 млрд фінансової допомоги від країн-союзників.
Минулого тижня міністри фінансів країн "Великої сімки" домовились виділити Україні пакет допомоги у розмірі 15 млрд євро.
Нагадаємо, що США допоможе Україні на $40 млрд: на що підуть гроші.
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