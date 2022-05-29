В ОРДЛО чоловіки масово відмовляються ставати "гарматним м’ясом", деякі з них вели перестрілку з російськими окупантами. Також "військова прокуратора" розігнала на акціях протесту дружин "призовників" та самих цих чоловіків, які не задоволені рішенням "влади" щодо відправки воювати на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, після розгону протестувальників стало ще гірше. За останні два тижні тисячі людей склали зброю.

"Вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями", - зазначила Денісова.

Омбудсменка наголосила, що примусова мобілізація на захоплених росією територіях - порушення статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах", - уточнила вона.

Денісова також закликає Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час російського повномасштабного військового вторгнення в Україну врахувати відповідні факти воєнних злочинів та порушень прав людини.