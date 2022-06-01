Російські загарбники завдали авіаудару по Сєвєродонецьку на Луганщині. При цьому влучили у цистерну з азотною кислотою на хімічному заводі. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Місцевих мешканців просять не виходити з укриттів і підготувати захисні маски. Загалом ситуація в регіоні залишається надскладною. Деталі - у сюжеті.

На цих фото - наслідки російського штурму Сєвєродонецька на Луганщині. У місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100 відсотків, пошкоджено 90% житлового фонду і абсолютну більшість уже не відновити. Саме в Сєвєродонецьку нині тривають найзапекліші бої. Ворог контролює більшу частину міста і намагається просунутися вглиб.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Ситуація залишається надскладною, ідуть постійно бої. В Севєродонецьку бої вже ідуть всередині міста, саме вже не на околицях, а дійсно всередині міста. Але місто не взято повністю, ні тіктокерами, ні кадирівцями, ні російською армією, ні якимись там ЛДНрівцями...Повністю місто вони не захопили.

Евакуацію людей в області нині припинили. Усе через масовані обстріли. Напередодні під російський вогонь потрапила автівка під Лисичанськом, яка їхала забирати мирних мешканців. Попри те, що авто було броньоване, це не врятувало пасажирів. У ньому загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф. Поранення отримав і патрульний поліцейський.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Вчора обстріляли наш броньований мерседес, фуру броньовану, який жодного разу не возив зброю. Жодного разу не возив військових. Вони потрапили під навмисний обстріл. Уявіть, який це був калібр, вважаємо, що 152 калібр артилерія накрила автомобіль, що навіть броньоване скло просто пробили і журналіст загинув. В броньованому автомобілі шоломі бронижилеті. А осколок потрапив йому в шию.

А от гуманітарку тим, хто лишився, по можливості привозять і досі. Повз розтрощені автівки, поруйновані будівлі, під ворожим вогнем рятувальники разом із військовими щодня доставляють людям найнеобхідніші речі, зокрема продукти і воду.

У планах рашистів – "зачистити" територію навколо Сєвєродонецька... Батальйон загарбників кидають на навколишні села - Сиротине та Борівське і підтягують туди важку техніку.