Окупанти через програші бояться вуличних боїв із ЗСУ. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Тому окупанти нищать міста повністю, щоб захоплювати їх без будь-якої соціальної інфраструктури.

Наразі ворог не може швидко реалізувати свої цілі, тому що опір чинить ЗСУ. Боротьба запекла, тому що ворог сильний. рф переважає за кількістю особового складу, за кількістю озброєння і військової техніки, але ЗСУ дуже потужно знищують і фізично російських військових і техніку.

Вона уточнила, зараз окупанти намагаються вийти на географічні кордони в Донецькій і Луганській областях.

Це амбіція, яку переслідував путін і попередні 8 років. Друге - це те, що вони намагаються оточити українські війська, щоб шантажувати, щоб з певною позицією виходити як вони вважають на якісь перемовини.

Заступниця глави Міноборони пояснила, в чому криється певний почерк поведінки російських військ.

Вони (окупанти - ред.) намагаються не заходити і не починати вуличних боїв, тому що у вуличних боях вони програють. Очевидно через це вони воліють знищити місто взагалі і захоплювати просто територію без соціальної інфраструктури.

Вона також наголосила і на другому важливому моменті - росіяни не шкодують своїх людей і, щоб поповнити резерв техніки, вони свої виробництва перевели в посилений режим.