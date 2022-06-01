В додатку "Дія" з'явиться послуга "усиновлення". Починаючи з 1 червня можна вже подати заявку на первинну консультацію. Про це повідомляє уповноважена президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

Протягом декількох місяців до додатку додадуть новий функціонал.

Можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей тощо.

Як відзначив заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко, в Україні запрацювала спрощена процедура подачі первинної заявки на усиновлення.

Кількість дітей, які потребують усиновлення, вже понад 17 тисяч. Кількість кандидатів - у рази менше. Одна з причин, чому кандидатів мало - важка процедура усиновлення. Ми це змінюємо і впроваджуємо швидкий і цифровий процес. Тепер треба лише 5 хвилин, щоб лишити заявку на первинну консультацію.

Представник Мінцифри Денис Іванов зауважив, що інформація про кандидата підтягуватиметься автоматично й вже протягом 15 днів з ним зв’яжуться та запросять на консультацію.