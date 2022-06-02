російські вертольоти Мі-24 завдали авіаудару на Південнобузькому напрямку [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з використанням ударних вертольотів Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів позицій підрозділів української армії. Удари велися з мінометів і ствольної артилерії в напрямку Шевченкового, Трудолюбівки, променя, степової долини і Широкого.
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