Польща змінила для українців правила проїзду дорогами [ Редагувати ]
З 1 червня водії всіх автомобілів на українській реєстрації повинні оплачувати проїзд по платних дорогах в Польщі. Виняток торкнеться тільки машин, які перевозять гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє Ukrayina.Pl.
З початку російського вторгнення в Польща дозволила українцям безкоштовно користуватися платними дорогами. Але з червня українці зобов'язані оплачувати проїзд нарівні з іншими учасниками руху. Розмір платежу залежить від категорії транспортного засобу і пройденої дистанції.
Залежно від дороги, плата за кілометр варіюється від 0,10 до 0,46 злотих. Оплатити проїзд можна в спеціальних пунктах на трасах банківською картою, або готівкою в польських злотих, доларах і євро. Якщо автомобіль перевозить гуманітарну допомогу для українців, то водієві необхідно заздалегідь на сайті оператора платних доріг заповнити відповідну форму.
по темі
Слухачам дають практичні поради з підприємництва, проводять тренінги й консультації з місцевими бізнесменами. Усе це заради того, щоб вимушені переселенці змогли реалізувати себе на новому місці.
Під Харковом у травні 2022 року загинув 21-річний Антон Федосєєв із Ленінградської області. Хлопець з багатодітної сільської родини народився з дефектом обличчя і мріяв зробити пластичну операцію. Він підписав армійський контракт, щоб заробити на неї гроші
Україна закупить у Польщі майже 60 самохідних гаубиць KRAB калібром 155 мм. Українська армія отримала 18 польских САУ, які вже знищують рашистів на фронті. На даними польских журналістів, 31 травня було підписано угоду про постачання ЗСУ ще трьох партій машин - це майже 60 гаубиць
Після нинішньої війни на розмінування території України піде багато років
Нині різьбяр допомагає ЗСУ і мріє про студію, де міг би навчати дітей з особливими потребами та реабілітувати військовиків.
Початок повномасштабного вторгнення випускова редакторка "Подробиць" Олена Мітясова зустріла саме в Катюжанці. Колони ворожої техніки, озброєні кадирівці, артилерійські залпи, гул винищувачів і... смерть. Усе це їй довелося побачити на власні очі.