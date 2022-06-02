У Луцьку презентували молитву, присвячену Україні [ Редагувати ]
У Луцьку в римсько-католицькому костелі святих Петра й Павла презентували молитву, присвячену Україні. Музичний супровід до неї створив ризький композитор Ріхард Дю́бра. Мелодію маестро написав після початку повномасштабного вторгнення росії. І в ній вилив весь свій біль і переживання за друзів з України. Послухайте.
Цей твір - то крик душі латвійського композитора Ріхарда Дю́бри. Його маестро написав за тиждень після того, як росія вдерлася до України. Тут мешкають його друзі, тож увесь біль і переживання композитор висловив у молитві, поклавши її на музику. Згодом переслав композицію товаришеві у Луцьк.
Петро Сухоцький, органіст Кафедрального костелу святих Петра й Павла:
Він мені пише: "Я не міг уже, я ходжу й не знаходжу місця й написав "Отче Наш", щоби молитися за вас і вам передати". Найцікавіше, що титул угорі до "Отче Наш" був "Слава Україні на все життя".
Пан Петро - органіст луцького костелу святих Петра й Павла. Виконати твір Ріхарда Дю́бри запропонував керівникові православного колективу - хору "Оранта".
Василь Мойсіюк, диригент, керівник архієрейського хору "Оранта":
Це відчуття якоїсь допомоги, співпереживання відомого латвійського композитора… Ми з задоволенням це заспівали, ми із вдячністю це заспівали… Це був український текст.
Петро Сухоцький, органіст Кафедрального костелу святих Петра й Павла:
Ми коли раніше з ним переписувалися, він мені писав латиницею російською мовою. А це я отримую листа, написаного українською мовою кирилицею. Уперше. Його знають у цілому світі. Його твори є для хору і для камерного оркестру, і для симфонічного оркестру.
Кілька місяців репетицій - і піснеспів почула широка аудиторія. Тепер - це спільна молитва православних і католиків, українців, латвійців і етнічних поляків, які мешкають на Волині.
Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував.
Нині хор виступає заради допомоги армії. Навіть назву заходу дали: "Попри війну. Віра. Надія. Весна."
Василь Мойсіюк, диригент, керівник архієрейського хору "Оранта":
Чим ми можемо, як ми можемо загладити наш, те, що там наші хлопці. А ми тут. Якоюсь хоч трішечки допомогою. Звернулися сюди в костел - нам дозволили… Це подяка нашим героям, нашим солдатам, нашим офіцерам, нашим жінкам.
Алла і Микола Демидюки, відвідувачі концерту:
Відчуття просто умиротворення, і настільки красива наша мова… Люди докладають свої вміння, те, що вміють найкраще, для свого народу, для своєї країни й для нашої Перемоги вкладають.
На благодійному концерті був аншлаг. Глядачі пожертвували понад 26 тисяч гривень. Кошти передадуть воїнам волинської 14-ї бригади.
Уляна Полтавцева, відвідувачка концерту:
Дуже гарно співали, і просльозилася, чесно кажу. І дуже хвилююся за наших хлопців із 14-ї бригади. Якраз до того це все. Хай їх Бог береже. Хай спасає, ми за них молимося. І все буде Україна.
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