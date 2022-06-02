Швеція направить Україні військову допомогу на 95 млн євро [ Редагувати ]
Уряд Швеції передасть Україні військову допомогу в розмірі 95 млн євро. До неї увійдуть протикорабельні ракети, протитанкова зброя і снайперські гвинтівки, включаючи боєприпаси.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.
За її словами, пакет підтримки також включає кошти для ЗСУ.
"Швеція направить в Україну протикорабельні ракети, протитанкову зброю і гвинтівки калібру 12,7 мм, включаючи боєприпаси. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансовий внесок у Збройні сили України. Загальна сума включає понад 95 мільйонів євро. Війна Росії проти України повинна припинитися", - написала міністр.
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