З 1 червня 8,8 млн домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не можуть поставляти їм газ. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Тому тепер вони будуть отримувати газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), функцію якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, без постачальника залишилися люди, які отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у:

Вінницькій,

Волинській,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Закарпатській,

Запорізькій,

Івано-Франківській,

Київській,

Львівській,

Миколаївській,

Рівненській,

Сумській,

Харківській,

Хмельницькій,

Чернівецькій,

Чернігівській областях.