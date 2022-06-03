Майже 9 млн домогосподарств перейдуть до "Нафтогазу": якою буде ціна газу [ Редагувати ]
З 1 червня 8,8 млн домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не можуть поставляти їм газ. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Тому тепер вони будуть отримувати газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), функцію якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".
За даними прес-служби, без постачальника залишилися люди, які отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у:
- Вінницькій,
- Волинській,
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Запорізькій,
- Івано-Франківській,
- Київській,
- Львівській,
- Миколаївській,
- Рівненській,
- Сумській,
- Харківській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій,
- Чернігівській областях.
ГК "Нафтогаз України" очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, аби ціна для споживачів "останньої надії" стала 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
по темі
З 1 червня газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" встановила нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго
Дорослі українці отримають разову виплату в 3 тисячі канадських доларів
За інформацією Мінсоцполітики, у кінці року середня пенсія становитиме 4,5 тисячі гривень
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив про те, що в Україні 10 тисяч вчителів не можуть отримати зарплату
Верховна Рада внесла зміни до закону про державний бюджет