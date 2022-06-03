У п'ятницю, 3 червня, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва ослаб на 15 копійок - до 36,00 грн/дол. у порівнянні з попереднім показником.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 35,00 грн за дол., євро - 37,00 грн за євро.