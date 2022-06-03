Хмарність й значні дощі на заході України: погода на 4 червня [ Редагувати ]
В суботу, 4 червня, в більшості регіонів України очікується мінлива хмарність. Вдень в західних областях можливі дощі.
В західних областях очікуються:
- короткочасні дощі;
- грози;
- град;
- шквали 15-20 м/с.
В Карпатах місцями також можливі дощі.
"Температура у західних та північних областях вночі +8 - +13, вдень +21 - +26, в Карпатах +11 - +16, на решті території вночі +12 - +17, на узбережжі морів до +20, вдень +25 - +30", - додає пресслужба.
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