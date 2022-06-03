"Розпалює кризу": генсек ООН закликав зупинити війну в Україні [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити війну росії проти України. Він вважає, що бойові дії розпалюють велику глобальну кризу.
Про це повідомляє генсек в Twitter.
За словами Гутерріша, російське вторгнення створює тривимірну кризу - продовольчу, енергетичну та фінансову. Вона негативно впливає на найбільш уразливі категорії людей, країни та економіки.
"Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще - заради України, росії та світу", - написав генсек ООН.
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