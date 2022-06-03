В ОРДЛО заблокували доступ до Viber [ Редагувати ]
Окупаційна влада окупованих районів Луганської та Донецької областей заблокувала доступ до месенджера Viber. Таке рішення ватажки ОРДЛО ухвалили через "його використання супротивником у військових цілях".
На окупованих територіях скаржаться, що блокування Viber стало "вимушеною відповіддю на випадки використання сервісу, що багаторазово почастішали, як частини військової інфраструктури ЗСУ з метою отримання даних про геолокацію та знаходження" військової інфраструктури з використанням даних для завдання ударів.
Окупаційна влада Донеччини заявила, що рішення про блокування Viber ухвалили серед іншого, щоб "уникнути поширення інформації протиправного характеру, недостовірної інформації цивільного та військового характеру, а також прямих загроз адресатам від невстановлених відправників".
Нагадаємо, що 11 травня в ОРДЛО заблокували Facebook та Instagram.
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