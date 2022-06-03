Та ці сто днів війни - це не лише хронологія наших перемог. Кожен із цих днів наповнений болем і трагедіями. І просто у ці хвилини ці трагедії відбуваються в десятках... фільтраційних таборів. Страшне явище, адже по факту, реінкарнація концтаборів нацистів, яке рашисти воскресили у 21 столітті. Тисячі українців змушені проходити через приниженя, знущання і катування. Що розповідають ті, кому пощастило пережити фільтрацію? Розкаже Даніїл Снісар.

Анастасія Гулей, колишня ув'язнена концтабору "Аушвіц":

Забрали твій облік, забрали одежу, оставили номер.

"Аушвіц" - чи не найбільший концентраційний табір нацистів у часи Другої світової.

Анастасія Гулей, колишня ув'язнена концтабору "Аушвіц":

Забудь як тебе звать, як твоє прізвище, ти вже не людина.

Тетяна, переселенка з Маріуполя:

Люди терпели такие унижения. Регистрация. Отпечатки пальцев. Через компьютер все вносится в базу данных. Родился, крестился. Кто, раздевайся где у тебя наколки, заколки.

Сучасна Україна. Донбас. І наче історичне де жа вю. Рашистські фільтраційні табори...

Мы даже в туалет ходили под конвоем.

"Ніколи знову" - гасло, яке від росіян зараз звучить особливо цинічно.

Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України:

Усі ці табори - це доказ того, що люди для них - на останньому місці. Вони не цінують цих людей, їм не люди потрібні.

Рашисти обнуляють людські життя і гідність.

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя:

В туалете, я извиняюсь , один раз в день. Никаких прогулок. Пятилитровая баклажка на 20-30 в сутки человек воды. Еда тоже очень условна. Пытки, допросы, издевательства.

Це реалії, з якими щодня стикаються десятки тисяч українців, яких окупанти проганяють через "фільтраційні" табори - сучасний аналог тих, які нацисти створювали 80 років тому. Маркіян Дмитрович був дитиною, коли його забрали в концтабір "Саласпілс". Каже: той день не забуде ніколи.

Маркіян Демидов, колишній в'язень концтабору "Саласпілс":

Детей и стариков загнали в колхозную баню и спалили живыми. Мы слышали эти крики, этот ужас.

Збіг - неймовірний! У 21 столітті важко повірити, але майже так само діють російські окупанти. Так вони вчиняли у Маріуполі, коли бомбардували драмтеатр, пологовий будинок - і "Азовсталь".

В нашем бункере осталось 42 человека. Там дети 12-летние, 15-16-18-летние.

Росія створила чимало фільтраційних таборів. Основні з них - в Новоазовську, Докучаєвську та Безіменному. Тільки туди окупанти вивезли десятки тисяч наших громадян.

Жизнь начать с чистого листа. А я не хочу. У меня предидущие листы такие были чистые, светлые. Я хочу вернуться на свои страницы.

Їх тримають часто у закритих приміщеннях, або ж наметових містечках - без елементарних умов для існування.

Саласпілський концтабір німці розмістили в окупованій Латвії. Там тримали малолітніх в'язнів, яких потім використовували як донорів крові для поранених німецьких солдатів.

Маркіян Демидов, колишній в'язень концтабору "Саласпілс":

Я работал. Мне был восьмой год, я пилил чурки метровые с приятелем, и мы голодные в концлагере. Утром баланда. Миска такая, ну, может, литр. И давали - на детскую ладонь умещался кусок хлеба.

Каша, чай і окраєць хліба, якщо пощастить. Це все, чим окупанти годують українців у фільтраційних таборах росіяни зараз.

Запах здесь хуже, чем в туалете. Потому что здесь находятся больные и инвалиды.

Більше того, є докази, що українців примусово перетворюють на донорів для поранених окупантів!

Фільтраційний табір - це проміжна точка, де людина має зректися всього українського - і довести свою любов до росії. І жодних винятків: чоловік чи жінка.

Тетяна, переселенка з Маріуполя:

Русский военній корабль - иди ты. И вот это видео было у неё в телефоне. Ее задержали. Очень долго разговаривала она с супер разными специалистами, её терроризировали, давили на неё.

Олександр Мусієнко, політолог:

Факты о том, что этих людей могут просто убить. Над ними может быть физическая расправа, устранение их. Расчитывать на российский гуманизм там точно не приходится.

Росіяни - перевіряють усе. З ким листувався, на які телеграм-канали підписаний.

Заходишь в палатку, там раздеваешься, провеяют документы. После документов идешь, очень много столов. Везде полностью сканируют твой телефон. Все документы, все твои контакты, все связи.

Тетяна, переселенка з Маріуполя:

В очень такой жесткой форме спрашивают - служил ли ты в армии, кто то из близких служит в армии, есть ли у тебя знакомые, которые служат в армии или в "Азове". Очень страшен им был "Азов".

І це, як засвідчують очевидці, відбувається це під дулами автоматів. З погрозами та знущаннями.

Угрожали нам, что нам нужно бежать. Не только в Запорожье, но и дальше в Европу, потому что они все равно нас догонят.

На тимчасово окупованій території - найбільший фільтраційний хаб. Відправити можуть і в Крим.

Таміла Ташева, постійна представниця президента України в АР Крим:

Чоловіків роздягають до гола. Розглядають, чи в них є якісь татуювання на тілі, які могли б свідчити про участь у Збройних силах України. Ще якусь афіліяцію зі Збройними нашими формуваннями і так далі.

Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України:

Так вони просто показують, що можна з людьми робити. Ці усі табори показують якраз ставлення до людей, а ставлення до людей у них немає.

Депортованих українців розкидають по всій росії. Кого куди відвезуть - це як пощастить.

Влада Гаврилюк, переселенка, волонтерка:

Это лагерь в Тихвинно, Ленинградской области. Это лагерь в Ростовской области. Следующий лагерь в пгт Врангель. Это Дальний Восток, чтобы вы понимали, куда отправляют людей именно с Мариупольской пропиской.

А так виглядає типове місце "фільтрації". Школа в російській глибинці. Люди сплять на столах, підлозі. У будівлі - антисанітарія. А "зручності" - на вулиці, не дивуйтеся, туалет на дворі - звична картина для "великої" Росії.

Вот это называется санузел. Один кран на 350 человек. А может даже и больше.

І у більшості випадків, людина до останнього не знає, який же пункт призначення. Самарська область, Тольятті, Рязань, Курськ... наші співвітчизники зараз перебувають у щонайменше 35 регіонах росії.

Павло Лисянський, правозахисник:

Что с ними происходит дальше - в зависимости от региона, в который они попали. Примером, в Казахстане их не привлекают на работу. На Камчатке - привлекают. Им уже нашли там работу.

І повернутися - фактично неможливо. Бо окупанти часто забирають у депортованих документи. І це - глухий кут, бо оформити нові - дистанційно неможливо.

Влада Гаврилюк, переселенка, волонтерка:

Услышьте этих людей. Они реально сейчас находятся в жопе мира, в России. Которая напала на нас. И люди, чудом выжившие, они попали туда. Они хотят домой, или в Европу. Но они не могут.

Загалом, за оцінками ООН, з окупованих Росією українських територій вивезено до півтора мільйона наших співвітчизників. І майже чверть мільйона - це діти.